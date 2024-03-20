В Томске создали новое решение для контроля заморозки ткани в криохирургии

Исследователи предложили использовать электроимпедансный томограф, который будет работать в связке с криоаппликатором. При помощи слабого электрического тока и анализа изменения импеданса ткани в реальном времени врач сможет точно определить глубину заморозки. Это позволит избежать недостаточного или избыточного замораживания ткани и улучшить эффективность криопроцедур, отметили в пресс-службе.

Проект был поддержан двумя грантами и планируется его дальнейшее развитие. В ближайшие годы команда молодых ученых собирается довести продукт до готовности, зарегистрировать его как медицинское изделие и вывести на рынок. В проекте задействованы студенты медицинского факультета по специальности «Медицинская кибернетика», каждый из которых ответственен за свой участок разработки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.