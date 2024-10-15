В России
Опубликовано 15 октября 2024, 10:50
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В Томске создали новый сорбент для улавливания углекислого газа

На космических кораблях и подводных лодках
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые химического факультета вуза разработали новый сорбционный материал для улавливания углекислого газа. Этот сорбент может быть использован в системах «замкнутого цикла», таких как космические корабли и подводные лодки, а также для очистки выбросов на промышленных предприятиях и в зеленой энергетике.
В Томске создали новый сорбент для улавливания углекислого газа

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По словам исследователей, традиционные сорбенты, применяемые в таких системах, не соответствуют современным требованиям. Новый сорбент изготовлен из отечественного сырья и обладает регенеративными свойствами, что позволяет повторно использовать его для промышленной переработки углекислого газа в ценные продукты.

Основой материала являются соединения циркония, включая Zr-содержащий металлоорганический координационный полимер UiO-66. Новый сорбент эффективен в улавливании углекислого газа в малых концентрациях и может регенерироваться при температурах не выше 120 градусов, отметили в пресс-службе.

В настоящее время ученые создали прототип и планируют к концу 2024 года наработать первую опытную партию для испытаний в реальных условиях.