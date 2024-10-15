В Томске создали новый сорбент для улавливания углекислого газа

По словам исследователей, традиционные сорбенты, применяемые в таких системах, не соответствуют современным требованиям. Новый сорбент изготовлен из отечественного сырья и обладает регенеративными свойствами, что позволяет повторно использовать его для промышленной переработки углекислого газа в ценные продукты.

Основой материала являются соединения циркония, включая Zr-содержащий металлоорганический координационный полимер UiO-66. Новый сорбент эффективен в улавливании углекислого газа в малых концентрациях и может регенерироваться при температурах не выше 120 градусов, отметили в пресс-службе.

В настоящее время ученые создали прототип и планируют к концу 2024 года наработать первую опытную партию для испытаний в реальных условиях.