В Томске создали портальные манипуляторы для промышленности

По данным областной администрации, оборудование интегрируется с автоматизированными складами и системами управления предприятиями. Использование таких решений позволяет повысить безопасность и упростить контроль на производстве.

Манипуляторы могут работать с грузами весом до 2 тонн, а точность их перемещения достигает 1 миллиметра. Это стало возможным благодаря современным датчикам, системам позиционирования и программному обеспечению.

Управлять оборудованием может один оператор. Программа самостоятельно задает маршрут перемещения, проверяет параметры груза и направляет изделия на склад или на смежные участки, например, для последующей обработки. Система также способна выдавать готовую продукцию со склада в требуемой последовательности.