В Томске создали программы для точной обработки сигналов сенсоров

Опубликовано 05 ноября 2025, 23:581 мин.
В Томске создали программы для точной обработки сигналов сенсоровРазработки уже запатентованы
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» Томского государственного университета разработали и запатентовали три программных решения для тестирования и обработки сигналов в сенсорных устройствах. Эти программы повышают точность и надежность считывающей аппаратуры, применяемой в медицине, промышленности и научных установках.
Одно из решений предназначено для цифровой фильтрации импульсных сигналов. Оно улучшает выделение полезных данных на фоне помех, что особенно важно в системах регистрации излучения с высокой скоростью обработки и требованием к энергетическому разрешению.
Второе программное средство строит амплитудный спектр сигналов рентгеновских сенсоров в реальном времени и позволяет оценивать эффективность сбора заряда, от которой зависит качество чувствительного элемента.
Третья программа определяет произведение подвижности на время жизни носителей заряда, что помогает изучать свойства детекторного материала.
Все решения можно устанавливать на цифровые осциллографы под Windows и работать без дополнительного оборудования, отметили в пресс-службе.