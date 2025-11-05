В Томске создали программы для точной обработки сигналов сенсоров

Одно из решений предназначено для цифровой фильтрации импульсных сигналов. Оно улучшает выделение полезных данных на фоне помех, что особенно важно в системах регистрации излучения с высокой скоростью обработки и требованием к энергетическому разрешению.

Второе программное средство строит амплитудный спектр сигналов рентгеновских сенсоров в реальном времени и позволяет оценивать эффективность сбора заряда, от которой зависит качество чувствительного элемента.

Третья программа определяет произведение подвижности на время жизни носителей заряда, что помогает изучать свойства детекторного материала.

Все решения можно устанавливать на цифровые осциллографы под Windows и работать без дополнительного оборудования, отметили в пресс-службе.