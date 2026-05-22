В Томске создали робота для обследования объектов атомной отрасли

Опубликовано 22 мая 2026, 18:271 мин.
В Томске создали робота для обследования объектов атомной отраслиКомплекс готовят к испытаниям на реакторе
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза создали отечественный роботизированный комплекс для обследования коммуникаций радиационно-опасных объектов при выводе их из эксплуатации. Прототип уже прошел лабораторные испытания и готовится к проверке на исследовательском ядерном реакторе ТПУ летом 2026 года.
Комплекс включает механическую платформу, систему управления, программное обеспечение для анализа данных, а также дозиметр и спектрометр гамма-излучения. Универсальное шасси позволяет обследовать трубопроводы разного диаметра и формы. Более 80% компонентов разработки произведены в России.
Робот предназначен для диагностики труднодоступных коммуникаций АЭС, где на внутренних стенках труб могут накапливаться радиоактивные частицы. Во время испытаний специалисты проверили телеметрию, передачу видеосигнала и возможности перемещения комплекса, отметили в пресс-службе.