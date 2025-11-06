В России
В Томске создан новый препарат для диагностики рака простаты

Радиофармпрепарат выявляет заболевание на ранних стадиях
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами разработали новый радиофармпрепарат для диагностики рака предстательной железы. Первая фаза клинических исследований, проведенная в НИИ онкологии Томского НИМЦ, подтвердила хорошую переносимость и высокую точность средства.
Препарат основан на антагонисте рецептора гастрин-высвобождающего пептида (GRPR) и изотопе технеция-99m. Его ключевой характеристикой является способность отличать злокачественные образования от доброкачественных на ранних стадиях, поскольку GRPR не экспрессируется при аденоме простаты.

В исследованиях частота выявления первичных очагов рака превысила 90%. Препарат продемонстрировал высокую контрастность визуализации как для первичных, так и для метастатических очагов, а также уменьшенное накопление в поджелудочной железе и почках.

Разработка может стать альтернативой или дополнением к существующим методам диагностики, особенно для пациентов с недостаточной экспрессией простат-специфического мембранного антигена (ПСМА).

Работа велась совместно со специалистами из России, Швеции и Греции.

