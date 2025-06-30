В Томске стартовала летняя школа по ИИ

Программа школы охватывает ключевые аспекты ИИ: языковые модели нового поколения, обучение с подкреплением, мультимодальные и генеративные модели. Особое внимание уделяется практическому применению технологий в химии, промышленности и фармацевтике. Занятия проводят ведущие специалисты из института AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ и других вузов.

Как отметил старший директор по ИИ «Авито» Андрей Рыбинцев, компания планирует инвестировать 12 млрд рублей в развитие генеративного искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы до 2028 года планируется подготовить около 3 тысяч специалистов в данной области.

Гендиректор Института AIRI Иван Оселедец подчеркнул, что школа создает площадку для диалога между учеными и молодыми исследователями. Повышенные требования к отбору участников не снизили интерес к программе, что свидетельствует о росте уровня подготовки кадров в России.

Проект реализуется при сотрудничестве Томского государственного университета, Института AIRI и компании «Авито».