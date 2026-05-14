Опубликовано 14 мая 2026, 20:05
В Томске улучшили алюминиевый сплав с помощью базальтовых волокон

Прочность материала выросла на 25%
В пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали способ улучшения свойств алюминиевого сплава АК12, который используется в авиации и автомобилестроении. Для этого в материал добавили 1% базальтовых волокон и применили ультразвуковую и вибрационную обработку расплава. Исследования проводились при поддержке Минобрнауки РФ, пишет ТАСС.
Сплав АК12 содержит 10−13% кремния, а также примеси железа и магния. Обычно внутри него образуются хрупкие игольчатые структуры, снижающие пластичность. Исследователи выяснили, что базальтовые волокна меняют структуру материала, формируя округлые зернистые частицы вместо таких включений.

В результате предел прочности вырос с 186 до 232 МПа, пластичность увеличилась с 2,8% до 3,5%, а твердость материала стала выше, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
