В Томске ускорили подготовку топлива для газовых турбин в 10 раз

По словам доцента Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Антонова, стандартные установки отличаются громоздкостью, что затрудняет их транспортировку между нефтяными месторождениями. Новая технология использует эффект взрывного парообразования, что делает процесс подготовки топлива более быстрым и эффективным.

Суть метода заключается в том, что смесь топлива и воды помещается в специальную цилиндрическую камеру с компрессором. Камера нагревается до высоких температур, и в ней происходит мелкодисперсное распыление и испарение смеси. Это не только повышает энергоэффективность и полноту сгорания, но и улучшает теплообмен.

Традиционные методы распыления топлива через форсунки или испарительные системы проигрывают новой технологии по скорости и эффективности. Разработка позволяет не только уменьшить габариты установок, но и снизить выбросы вредных веществ. Испытания показали, что выбросы оксидов серы и азота уменьшаются до 20%.