В Томске ускорили производство светодиодных материалов

Как пояснила старший научный сотрудник Ольга Крюкова, традиционный твердофазный синтез требует дорогостоящего оборудования и готовых материалов. Новая технология позволяет проводить реакцию в самоподдерживающемся режиме при температуре около 2000 градусов, получая материал с регулируемыми свойствами.

В основе разработки лежит двухэтапный процесс. Сначала кремний и оксид европия обрабатываются в шаровой мельнице, затем в результате высокотемпературной реакции образуется нитрид кремния с центрами свечения. Эти люминофоры востребованы при создании белых светодиодов, где используется принцип смешения цветов.

Особенность европия — способность излучать яркий свет при низком уровне возбуждения и сохранять свечение после прекращения воздействия. Сейчас ученые тестируют оксиды церия и празеодима.