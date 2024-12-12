В Томске установили 3D-принтер для печати домов

Принтер, занимающий площадь 4x6x4 метра, способен создавать одно- и двухэтажные здания для жилья и социальных объектов. Его применение позволит студентам университета изучать новые строительные технологии, а также защищать диссертации и публиковать научные статьи.

Как отметил директор Smart build Service Михаил Шиленков, данная технология имеет большое будущее. Он подчеркнул, что с правильной печатью поверхности не нужно будет оштукатуривать, что значительно упрощает процесс строительства. Технология была отработана в течение пяти лет, а текущая версия принтера привезена в ТГАСУ для дальнейших исследований, включая тестирование материалов в условиях сибирского климата.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов добавил, что лаборатория на базе университета будет не только обучать студентов, но и заниматься реализацией крупных строительных проектов, таких как коттеджные поселки и мини-городки.