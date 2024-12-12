В России
Опубликовано 12 декабря 2024, 18:50
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В Томске установили 3D-принтер для печати домов

На базе университетов
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что вуз запустил 3D-принтер для печати домов, который позволит не только реализовывать проекты, но и проводить научные исследования. Установка, ставшая частью научно-образовательного центра «Аддитивное строительство Сибири», была разработана совместно с промышленным партнером Smart build Service.
В Томске установили 3D-принтер для печати домов

© Ferra.ru

Принтер, занимающий площадь 4x6x4 метра, способен создавать одно- и двухэтажные здания для жилья и социальных объектов. Его применение позволит студентам университета изучать новые строительные технологии, а также защищать диссертации и публиковать научные статьи.

Как отметил директор Smart build Service Михаил Шиленков, данная технология имеет большое будущее. Он подчеркнул, что с правильной печатью поверхности не нужно будет оштукатуривать, что значительно упрощает процесс строительства. Технология была отработана в течение пяти лет, а текущая версия принтера привезена в ТГАСУ для дальнейших исследований, включая тестирование материалов в условиях сибирского климата.

Ректор ТГАСУ Виктор Власов добавил, что лаборатория на базе университета будет не только обучать студентов, но и заниматься реализацией крупных строительных проектов, таких как коттеджные поселки и мини-городки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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