В Томске впервые применили лютеций-177 для лечения рака

Как пояснил замдиректора НИИ онкологии Владимир Чернов, метод сочетает диагностику и терапию. Сначала опухоль визуализировали с помощью технеция-99м, затем воздействовали на нее лютецием-177. Пациент хорошо перенес процедуру, а анализы показали положительную динамику.

Препараты разработаны совместно Томским политехом и НИИ онкологии. Их производят на базе исследовательского ядерного реактора. По словам специалистов, этот метод может стать первой линией терапии вместо химиотерапии.

Сейчас подобное лечение доступно лишь в нескольких городах России.