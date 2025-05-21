В Томске впервые применили лютеций-177 для лечения рака

Опубликовано 21 мая 2025, 19:461 мин.
В Томске впервые применили лютеций-177 для лечения ракаНовый метод терапии нейроэндокринных опухолей показал эффективность
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что в Томском НИМЦ успешно провели терапию метастатического нейроэндокринного рака с использованием радиофармпрепаратов местного производства. 77-летний пациент с раком легкого стал первым за Уралом, кто получил такое лечение.
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Как пояснил замдиректора НИИ онкологии Владимир Чернов, метод сочетает диагностику и терапию. Сначала опухоль визуализировали с помощью технеция-99м, затем воздействовали на нее лютецием-177. Пациент хорошо перенес процедуру, а анализы показали положительную динамику.
Препараты разработаны совместно Томским политехом и НИИ онкологии. Их производят на базе исследовательского ядерного реактора. По словам специалистов, этот метод может стать первой линией терапии вместо химиотерапии.
Сейчас подобное лечение доступно лишь в нескольких городах России.