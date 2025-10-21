В Томске выяснили, что использование ИИ создает у студентов иллюзию креативности

В эксперименте приняли участие 60 первокурсников философского факультета. Их разделили на две группы: одна использовала ИИ-инструменты вроде ChatGPT и Gigachat, а вторая работала без помощи нейросетей. После четырех недель выполнения творческих заданий исследователи сравнили показатели креативности, сообщили в пресс-службе вуза.

Результаты показали, что студенты, применявшие ИИ, объективно уступали по оригинальности, новизне и количеству идей. При этом субъективно они оценили себя как более креативных. Это указывает на эффект завышенной самооценки при использовании нейросетей.

Ученые подчеркивают, что нейросети могут быть полезным инструментом, если их применять для расширения поиска идей и преодоления творческих блоков. Важно правильно интегрировать искусственный интеллект в образование, чтобы он усиливал человеческое мышление, а не подменял его.