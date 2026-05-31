В Томске выяснили, какие форматы видео лучше удерживают внимание школьников

В экспериментах с участием 45 школьников в возрасте от 13 до 17 лет, среди которых было 19 юношей и 26 девушек, применяли технологию айтрекинга, отслеживающую движения глаз. Анализировали реакции на схемы, текст, изображения и работу лектора в кадре.

Наиболее устойчивое внимание у подростков вызывали яркие схемы и иллюстрации при изучении биологии. В математике и русском языке лучше работало сочетание лектора и текста на слайде, тогда как отдельные картинки или схемы без текста давали слабый эффект, отметили в пресс-службе.

Исследователи также отмечают, что важна умеренность в визуальном наполнении и наличие интерактивных элементов. Полученные данные могут использоваться при создании онлайн-курсов и улучшении дистанционного обучения.