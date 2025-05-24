В Томске запустили первое в стране производство электролита для суперконденсаторов

Опубликовано 24 мая 2025, 22:591 мин.
В Томске запустили первое в стране производство электролита для суперконденсаторовНовая установка поддержит отечественную энергетику и технику
В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что в Томске на всероссийском форуме U-NOVUS-2025 запустили первую в России установку для производства органического электролита. Он используется в суперконденсаторах — устройствах для кратковременного мощного импульса энергии.
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Установка была разработана Инжиниринговым химико-технологическим центром при Томском государственном университете. Центр входит в крупный проект по созданию российских суперконденсаторов совместно с компанией «Элеконд» из Удмуртии. На церемонии открытия собрались участники проекта и промышленные партнеры из разных городов страны.
Суперконденсаторы представляют собой химические источники тока, похожие на аккумуляторы, но способные очень быстро отдавать накопленную энергию. Их применяют в стартерных устройствах автомобилей, авиационной и железнодорожной технике, а также в крупной промышленной технике. Новая установка способна производить за один цикл до 6,5 килограмма электролита.