В Томске запустили первое в стране производство электролита для суперконденсаторов

Установка была разработана Инжиниринговым химико-технологическим центром при Томском государственном университете. Центр входит в крупный проект по созданию российских суперконденсаторов совместно с компанией «Элеконд» из Удмуртии. На церемонии открытия собрались участники проекта и промышленные партнеры из разных городов страны.

Суперконденсаторы представляют собой химические источники тока, похожие на аккумуляторы, но способные очень быстро отдавать накопленную энергию. Их применяют в стартерных устройствах автомобилей, авиационной и железнодорожной технике, а также в крупной промышленной технике. Новая установка способна производить за один цикл до 6,5 килограмма электролита.