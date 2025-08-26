В Томске запустили производство вещества для микроэлектроники

За полтора года специалисты прошли путь от лабораторных исследований до полноценного производства. Выпускаемое вещество имеет чистоту 99,999%, что соответствует высочайшим требованиям микроэлектронной отрасли.

Производственная мощность составляет 650 кг в год, но может быть увеличена при росте спроса. Это полностью покрывает потребности российских предприятий и снижает зависимость от импортных поставок, прежде всего из Китая и Европы.

Особое внимание уделено системе контроля качества. Молодые специалисты разработали и аттестовали методики определения критически важных примесей: хлороводорода, воды и металлов. Это обеспечивает точный контроль качества продукции.

Производство получило паспорт безопасности химической продукции, необходимый для официальных продаж.