В Томске запустят производство беспилотников

В пресс-службе областной администрации сообщили, что центр будет сосредоточен на организации летных испытаний, опытной коммерческой эксплуатации и серийном производстве беспилотных авиационных систем. Также важной задачей станет подготовка кадров для этой сферы, что соответствует требованиям современного рынка.

На данный момент уже завершено строительство площадок для производства, и установлены первые станки. В ближайшие дни ожидается поступление основной части оборудования, что позволит начать работу центра в полную силу. В структуру НПЦ БАС войдут летно-испытательный и научно-образовательный комплексы, а также лабораторно-исследовательский центр и центр коллективного пользования.

По словам замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмилы Огородовой, данный научно-технологический комплекс будет заниматься разработкой инновационных решений для беспилотных авиационных систем, которые будут внедрены на базе нового центра.