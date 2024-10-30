В России
Опубликовано 30 октября 2024, 16:22
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В Томске запустят производство беспилотников

До конца 2024 года
В Томске в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» планируется открыть Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Томск» до конца 2024 года.
В Томске запустят производство беспилотников

© Ferra.ru

В пресс-службе областной администрации сообщили, что центр будет сосредоточен на организации летных испытаний, опытной коммерческой эксплуатации и серийном производстве беспилотных авиационных систем. Также важной задачей станет подготовка кадров для этой сферы, что соответствует требованиям современного рынка.

На данный момент уже завершено строительство площадок для производства, и установлены первые станки. В ближайшие дни ожидается поступление основной части оборудования, что позволит начать работу центра в полную силу. В структуру НПЦ БАС войдут летно-испытательный и научно-образовательный комплексы, а также лабораторно-исследовательский центр и центр коллективного пользования.

По словам замгубернатора по научно-технологическому развитию Людмилы Огородовой, данный научно-технологический комплекс будет заниматься разработкой инновационных решений для беспилотных авиационных систем, которые будут внедрены на базе нового центра.