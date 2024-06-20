Опубликовано 20 июня 2024, 19:13
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В Томской области создадут кластер «Электроника будущего»Для подготовки кадра
В Томской области будет создан образовательный кластер «Электроника будущего» на базе Томского экономико-промышленного колледжа. Этот проект станет частью федеральной программы «Профессионалитет», направленной на подготовку кадров для электроники, радиотехники и машиностроения.
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Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале отметил, что колледж получит значительные гранты из федерального бюджета на оборудование восьми современных производственных комплексов. Эти комплексы будут ориентированы на обучение по направлениям «электроника, радиотехника и системы связи», «машиностроение» и «управление в технических системах».
Поддержку новому кластеру уже выразили местные предприятия, такие как «Микран», НИИ ПП, Томская электронная компания и «Стальт». Они готовы не только дополнительно финансировать развитие колледжа, но и предоставлять студентам практическое обучение и гарантировать трудоустройство по окончании учебы.
Общие инвестиции в проект составят 133 млн рублей.