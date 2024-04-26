В Томском университете откроют новую программу обучения по беспилотникам

Студенты программы получат не только теоретические знания, но и пройдут практику, работая с беспилотными аппаратами. Обучение позволит им получить сразу несколько рабочих профессий и микроквалификаций, что значительно упростит их трудоустройство.

Набор на программу будет проходить на двух факультетах: физико-техническом (ФТФ) и факультете инновационных технологий (ФИТ). В первый год на бюджетные места ФТФ смогут поступить 20 человек, на ФИТ — 10, отметили в пресс-службе.

Программа обучения будет включать три профессиональных трека, посвященных как физическому управлению БАС, так и управлению их инфраструктурой.

К 2030 году в России планируется создать сеть научно-производственных центров (НПЦ) для разработки и выпуска беспилотных летательных аппаратов. Томская область станет одним из пилотных регионов, где такой НПЦ будет создан уже в 2024 году.

Новая программа обучения в ТГУ ориентирована на практику и позволит студентам получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.