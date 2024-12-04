В Томском университете запустили курс по разработке электроники

Опубликовано 04 декабря 2024, 18:251 мин.
В Томском университете запустили курс по разработке электроникиВ сотрудничестве с Институтом сильноточной электроники СО РАН
Томский государственный университет (ТГУ) запустил курс повышения квалификации для специалистов, которые будут разрабатывать отечественные электронные устройства, включая детекторы синхротронного излучения. Курс реализуется совместно с Институтом сильноточной электроники СО РАН и направлен на подготовку кадров для работы на установках мегасайенс, таких как станция синхротронного излучения СКИФ.
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Программа курса охватывает проектирование и моделирование полупроводниковых детекторов синхротронного излучения, а также основные технологические операции их изготовления. Специалисты изучат современные материалы и тенденции в микроэлектронной промышленности, освоят программное обеспечение для моделирования сенсоров и проектирования усилительных микросхем.
Одним из ключевых элементов курса является обучение работе на оборудовании ИСЭ СО РАН в области квантовой радиографии. Слушатели смогут проектировать детекторные системы и выбирать подходящие технологии для различных задач.