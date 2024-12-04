В Томском университете запустили курс по разработке электроники

Программа курса охватывает проектирование и моделирование полупроводниковых детекторов синхротронного излучения, а также основные технологические операции их изготовления. Специалисты изучат современные материалы и тенденции в микроэлектронной промышленности, освоят программное обеспечение для моделирования сенсоров и проектирования усилительных микросхем.

Одним из ключевых элементов курса является обучение работе на оборудовании ИСЭ СО РАН в области квантовой радиографии. Слушатели смогут проектировать детекторные системы и выбирать подходящие технологии для различных задач.