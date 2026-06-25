В ТПУ запустили участок для производства деталей атомной отрасли

Опубликовано 25 июня 2026, 06:411 мин.
В ТПУ запустили участок для производства деталей атомной отраслиНовая технология связана с выпуском мишеней из кобальта
На базе Томского политехнического университета (ТПУ) открылся производственный участок для никелирования кобальтовых заготовок, которые будут использоваться в атомной промышленности. Проект реализован при поддержке «Росэнергоатома» и связан с выпуском специальных мишеней для получения изотопа кобальта-60, пишет ТАСС.
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На участке применяется технология ионного напыления материалов в вакууме. Метод позволяет создавать прочные никелевые покрытия без использования традиционных химических процессов с токсичными отходами. Испытания показали устойчивость покрытия при сильном нагреве.
Производство рассчитано минимум на 100 изделий в сутки. Для работ используются российское оборудование, сырье и материалы. В дальнейшем участок должен пройти аттестацию для начала серийного выпуска продукции.