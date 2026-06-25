В ТПУ запустили участок для производства деталей атомной отрасли

На участке применяется технология ионного напыления материалов в вакууме. Метод позволяет создавать прочные никелевые покрытия без использования традиционных химических процессов с токсичными отходами. Испытания показали устойчивость покрытия при сильном нагреве.

Производство рассчитано минимум на 100 изделий в сутки. Для работ используются российское оборудование, сырье и материалы. В дальнейшем участок должен пройти аттестацию для начала серийного выпуска продукции.