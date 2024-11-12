В труднодоступных селах Якутии появился высокоскоростной интернет

Благодаря запуску высокоскоростной интернет стал доступен для жителей двух удаленных сел — Бясь-Кюель и Тяня, где проживает более 700 человек. Проект был реализован благодаря сотрудничеству республики с золотодобывающей компанией «Нордголд» и оператором связи «АрктикТелеком».

Строительство линии связи началось в начале 2024 года, а к лету было завершено подключение более 95% домохозяйств и всех социальных объектов. Таким образом, проложено более 170 километров оптоволокна, а пропускная способность канала достигла 1 гигабита в секунду.