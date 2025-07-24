В Туле откроют центр разработки беспилотников

Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, центр займётся созданием и производством различных типов беспилотников. На эти цели уже выделена федеральная субсидия для закупки необходимого оборудования. Центр станет частью федерального проекта по развитию беспилотных технологий.

Тульская область демонстрирует устойчивый промышленный рост. По итогам 2024 года индекс промышленного производства составил 109,6%, что вывело регион на пятое место в ЦФО. Объёмы отгрузки товаров выросли на 27%, а заказы машиностроительных предприятий удвоились.

Параллельно в регионе реализуются программы повышения производительности. К 2030 году планируется вовлечь 40% крупных и средних предприятий несырьевого сектора в проекты по бережливому производству. Сейчас в работе находятся восемь таких инициатив.