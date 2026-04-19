В Туле представили микрофон МК-019 для студии и сцены

Опубликовано 19 апреля 2026, 20:201 мин.
В Туле представили микрофон МК-019 для студии и сценыУстройство выдерживает давление 137 дБ
Предприятие «Октава» в Туле представило конденсаторный микрофон МК-019. Модель создавалась для профессиональной записи инструментов от гитары до ударных. Подходит также для озвучивания оркестров, хоров и театральных постановок. За основу взят МК-012, выпущенный ещё в 1990-х.
© «Октава ДМ»
Новинка выдерживает звуковое давление до 137 дБ без искажений. Чувствительность прибора — 18 мВ/Па. Кардиоидная диаграмма направленности помогает убирать лишние шумы с тыльной стороны. Корпус металлический, диаметр 26 мм, длина 114 мм. Предусмотрена защита от радиопомех.
Особенность МК-019 — модульность. Сменные головки крепятся на магнитах, что позволяет быстро менять назначение микрофона. По отзывам звукорежиссеров, он подходит для вокала, подкастов и записи любых инструментов. На заводе добавили, что модель тестировали в реальных условиях, включая работу с барабанами и тихим фортепиано.