В Туле представили микрофон МК-019 для студии и сцены

Новинка выдерживает звуковое давление до 137 дБ без искажений. Чувствительность прибора — 18 мВ/Па. Кардиоидная диаграмма направленности помогает убирать лишние шумы с тыльной стороны. Корпус металлический, диаметр 26 мм, длина 114 мм. Предусмотрена защита от радиопомех.

Особенность МК-019 — модульность. Сменные головки крепятся на магнитах, что позволяет быстро менять назначение микрофона. По отзывам звукорежиссеров, он подходит для вокала, подкастов и записи любых инструментов. На заводе добавили, что модель тестировали в реальных условиях, включая работу с барабанами и тихим фортепиано.