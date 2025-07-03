В Тульской области появится научный центр для разработки дронов

Новый центр будет оснащен современным оборудованием для сборки беспилотников и изготовления комплектующих. По словам главы региона Дмитрия Миляева, это позволит объединить усилия местных производителей — сейчас в области работает около десяти компаний, выпускающих до 2 тысяч единиц БПЛА в сутки.

Открытие центра должно увеличить количество резидентов в этом секторе и укрепить позиции региона как одного из ключевых производителей беспилотной техники в России. Инвестиции направят на закупку оборудования и организацию полного цикла производства — от разработки до выпуска готовых изделий.