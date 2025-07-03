В Тульской области появится научный центр для разработки дронов

Опубликовано 03 июля 2025, 22:331 мин.
В Тульской области появится научный центр для разработки дроновНа проект выделено 700 миллионов рублей
В Тульской области до конца 2025 года планируют открыть специализированный научно-технический центр, который займется разработкой и производством компонентов для беспилотных авиационных систем. На создание центра уже выделено около 700 миллионов рублей.
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Новый центр будет оснащен современным оборудованием для сборки беспилотников и изготовления комплектующих. По словам главы региона Дмитрия Миляева, это позволит объединить усилия местных производителей — сейчас в области работает около десяти компаний, выпускающих до 2 тысяч единиц БПЛА в сутки.
Открытие центра должно увеличить количество резидентов в этом секторе и укрепить позиции региона как одного из ключевых производителей беспилотной техники в России. Инвестиции направят на закупку оборудования и организацию полного цикла производства — от разработки до выпуска готовых изделий.