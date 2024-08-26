В Тульской области запустили производство высокомолекулярных полимеров

Проектная мощность нового завода составит до 200 тысяч тонн полимеров в год. Общие инвестиции в проект достигли 17 миллиардов рублей, а создание нового комплекса обеспечит до 1000 рабочих мест.

Антон Алиханов подчеркнул, что открытие завода представляет собой пример технологического лидерства и стремления к производству продукции мирового уровня, несмотря на санкции. Дмитрий Миляев отметил, что тульские компании продолжают расширять свои мощности и создавать качественную отечественную продукцию.

Александр Шамсутдинов добавил, что новый комплекс не только продвигает технологический прогресс, но и способствует экономической независимости страны, заменяя импортные аналоги и поддерживая экспортные направления.