В Тульской области запустили производство высокомолекулярных полимеров

Опубликовано 26 августа 2024, 17:221 мин.
В Тульской области запустили производство высокомолекулярных полимеровЧто создаст 1000 рабочих мест и заменит импортные аналоги
В Тульской области на базе «Полипласт Новомосковск» открылся новый производственный комплекс по выпуску высокомолекулярных полимеров. Торжественную церемонию запуска посетили Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, врио Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.
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Проектная мощность нового завода составит до 200 тысяч тонн полимеров в год. Общие инвестиции в проект достигли 17 миллиардов рублей, а создание нового комплекса обеспечит до 1000 рабочих мест.
Антон Алиханов подчеркнул, что открытие завода представляет собой пример технологического лидерства и стремления к производству продукции мирового уровня, несмотря на санкции. Дмитрий Миляев отметил, что тульские компании продолжают расширять свои мощности и создавать качественную отечественную продукцию.
Александр Шамсутдинов добавил, что новый комплекс не только продвигает технологический прогресс, но и способствует экономической независимости страны, заменяя импортные аналоги и поддерживая экспортные направления.