В туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе ИИ

Пользователь заполняет анкету, а система формирует готовые планы поездок. В анкете нужно выбрать регион России, даты отдыха (максимум семь дней), компанию путешественников и предпочтения: активный отдых, гастрономия, культура, история или наука. По итогам опроса ИИ предлагает до шести маршрутов с фотографиями мест и картой прогулки.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, рекомендации сопровождает персональный помощник Москот. Пользователь может корректировать порядок локаций, добавлять новые объекты, бронировать жилье и покупать билеты. Маршрут автоматически сохраняется в разделе «Мои планы».

Russpass стал первым российским туристическим сервисом, где ИИ дает комплексные персональные рекомендации.