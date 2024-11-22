В Туве построили 3D-модель отвалов для изучения поглощения углекислого газа

Асбест — материал, широко используемый в строительстве, но оставшиеся после его добычи отвалы могут играть роль в борьбе с изменением климата. Ученые полагают, что эти отложения способны поглощать углекислый газ и превращать его в минералы. Чтобы оценить этот процесс, исследователи использовали беспилотный летательный аппарат для видеосъемки и построили детализированную 3D-модель объекта.

По результатам съемки стало известно, что площадь отвалов составляет 82 гектара, а максимальная высота достигает 70 метров. На основе полученных данных ученые смогут рассчитать, сколько углекислого газа может поглотить этот материал. Эти данные будут использованы для точной оценки воздействия таких антропогенных экосистем на атмосферу и для их включения в кадастр выбросов парниковых газов.