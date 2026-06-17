В России
Опубликовано 17 июня 2026, 13:41
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В Твери создали амфибийную машину для ликвидации разливов нефти

Техника работает на суше и воде
В Твери разработали амфибийную машину «Botsman M» для устранения последствий разливов нефтепродуктов. Техника создана предприятием ООО «Амфибия» и оснащена фрезерным землесосом с измельчителем, которого нет у других российских аналогов, пишет ТАСС.
В Твери создали амфибийную машину для ликвидации разливов нефти

© Ferra.ru

Машина может передвигаться по суше и воде, что позволяет использовать ее в труднодоступных районах. Устройство способно перекачивать до 100 тонн мазута в час на расстояние более 3 км. Производительность землесоса достигает 250 кубометров в час, давление пульпы составляет 7 бар, а допустимая доля твердых частиц в смеси может достигать 40%.

Фреза измельчает мазут в частицы размером до 15 мм, смешивая его с водой. После этого смесь проходит сепарацию, где нефтепродукты отделяются от воды и отправляются в резервуары для хранения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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