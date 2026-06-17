В Твери создали амфибийную машину для ликвидации разливов нефти

Машина может передвигаться по суше и воде, что позволяет использовать ее в труднодоступных районах. Устройство способно перекачивать до 100 тонн мазута в час на расстояние более 3 км. Производительность землесоса достигает 250 кубометров в час, давление пульпы составляет 7 бар, а допустимая доля твердых частиц в смеси может достигать 40%.

Фреза измельчает мазут в частицы размером до 15 мм, смешивая его с водой. После этого смесь проходит сепарацию, где нефтепродукты отделяются от воды и отправляются в резервуары для хранения.