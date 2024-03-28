В Тверской области начнут производить канатные дороги

В ОЭЗ "Эммаус"

В ходе встречи с президентом России Игорь Руденя, губернатор Тверской области, раскрыл планы по созданию инновационного производства в рамках особой экономической зоны «Эммаусс». Новое предприятие будет специализироваться на производстве канатных дорог и их компонентов, заменяя импортные поставки. Этот шаг направлен на укрепление автономии страны в сфере транспортных инфраструктурных решений.