В Тверской области начнут производить канатные дороги

Опубликовано 28 марта 2024, 18:36
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В Тверской области начнут производить канатные дорогиВ ОЭЗ "Эммаус"
В ходе встречи с президентом России Игорь Руденя, губернатор Тверской области, раскрыл планы по созданию инновационного производства в рамках особой экономической зоны «Эммаусс». Новое предприятие будет специализироваться на производстве канатных дорог и их компонентов, заменяя импортные поставки. Этот шаг направлен на укрепление автономии страны в сфере транспортных инфраструктурных решений.
ОЭЗ «Эммаусс» станет домом для нескольких производственных линий, включая производство полиэтиленовых труб, обработку металла и выпуск строительных материалов. Здесь также будут созданы условия для расширения производства кондитерских изделий. В общей сложности частные инвесторы планируют вложить в проекты более 17 миллиардов рублей, создав более 8,4 тысяч рабочих мест.
Планируемые меры помогут уменьшить зависимость от импорта и стимулировать рост отечественного производства.