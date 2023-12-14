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13:35, 14 декабря 2023
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В Тверской области построят суда для Беломоро-Балтийского канала

Они будут перевозить различные виды грузов

В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что в регионе стартовало строительство сухогрузных судов на Белогородской судоверфи. Уже состоялось мероприятие по закладке килевых секций проекта "АРК-2023" для создания судов, предназначенных для прохода через Беломоро-Балтийский канал с выходом в Белое море, пишет РИА Новости.

В Тверской области построят суда для Беломоро-Балтийского канала

© Ferra.ru

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул важность этапа, отметив, что этот проект – не только новый этап развития региона, но и своеобразное продолжение столетней истории кораблестроения в области. Он подчеркнул, что создание этих судов станет новым словом в инженерной мысли и началом нового этапа в судостроении.

Специально для прохода по Беломоро-Балтийскому каналу будет построено два судна, способных перевозить различные виды грузов, включая зерно, лес, металл и другие товары. Это значительный шаг в сфере развития транспортной инфраструктуры региона, призванный обеспечить более эффективную транспортировку грузов по данному направлению.

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