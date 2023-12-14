В Тверской области построят суда для Беломоро-Балтийского канала

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул важность этапа, отметив, что этот проект – не только новый этап развития региона, но и своеобразное продолжение столетней истории кораблестроения в области. Он подчеркнул, что создание этих судов станет новым словом в инженерной мысли и началом нового этапа в судостроении.

Специально для прохода по Беломоро-Балтийскому каналу будет построено два судна, способных перевозить различные виды грузов, включая зерно, лес, металл и другие товары. Это значительный шаг в сфере развития транспортной инфраструктуры региона, призванный обеспечить более эффективную транспортировку грузов по данному направлению.