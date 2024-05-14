В Тверской области запустили производство теплообменников

Они предназначены для промышленных предприятий и котельных. На первом этапе планируется выпускать не менее 3 тыс. изделий ежегодно. Новые теплообменники полного цикла пользуются популярностью у промышленных компаний и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Они используются для кондиционирования, вентиляции и других нужд. Завод уже успешно разработал и протестировал первые образцы, демонстрирующие высокую эффективность и экономическую выгоду, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, предприятие начало производство теплообменников для нового поколения российских авиадвигателей и продолжает поставки комплектующих для вертолетов. В перспективе компания планирует увеличить производство до 10 тыс. изделий в год и расширить экспортный потенциал на рынки Азии.