В Тюмени начали использовать ИИ для раннего выявления рака в поликлиниках

Пациенты, перед приемом у терапевта, заполняют анкету о своем здоровье через QR-код. Искусственный интеллект, основываясь на полученных данных, анализирует до 80 различных предикторов, таких как потеря веса, слабость, утомляемость, ночные поты и другие симптомы, которые могут указывать на возможное онкологическое заболевание. Если ИИ выявляет тревожные признаки, он рекомендует врачу направить пациента на дополнительные исследования.

По словам Владимира Рудченко, менеджера по развитию бизнеса компании «Техлаб», использование ИИ позволяет более эффективно выявлять онкологические заболевания еще на ранних стадиях, когда симптомы могут быть слабо выражены. Это помогает своевременно направить пациентов к онкологу и повысить эффективность профилактических мероприятий.

Главный врач поликлиники Анатолий Смоляренко подчеркнул, что ИИ не заменяет врачей, но может стать их надежным помощником, обеспечивая дополнительную точность и оперативность в процессе диагностики.