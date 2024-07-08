В Тюмени откроют передовую инженерную школу «БиоТехФарма»

Помимо образовательной деятельности, планируется проведение научных исследований и разработка новых технологий, включая лекарственные препараты и диагностические тест-системы с применением искусственного интеллекта. Ожидается, что кампус также станет домом для GMP-центра, специализирующегося на производстве медицинских препаратов.

Межуниверситетский кампус, планируемый к завершению в 2028 году, будет включать 10 объектов на территории между улицей Мельникайте и озером Круглым. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», и направлен на развитие научной и образовательной инфраструктуры региона, добавил Моор.