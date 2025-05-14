В Тюмени разработали ИИ-навигатор для образовательных программ

В пресс-службе вуза сообщили, что в мероприятии участвовали 78 преподавателей, исследователей и руководителей из 44 российских университетов. Задача интенсива — внедрение ИИ-решений в образовательные и административные процессы. Из 28 инициатив 15 дошли до стадии прототипов.

Ключевые разработки включают ИИ-ассистента преподавателя, который автоматизирует подготовку учебных материалов и проверочных заданий. ИИ-помощник методиста снизит нагрузку на сотрудников, отвечающих за образовательные стандарты. Отдельные инструменты созданы для проектирования программ и взаимодействия с индустриальными партнерами. ИИ-навигатор поможет студентам и преподавателям выбирать подходящие курсы, учитывая индивидуальные запросы.

Как отметили в ТюмГУ, обновленная программа «T-Quantum» стала ключевым этапом в трансформации образовательного пространства.