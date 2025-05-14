В России
Опубликовано 14 мая 2025, 18:20
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В Тюмени разработали ИИ-навигатор для образовательных программ

28 проектов ИИ упростят работу вузов
На образовательном интенсиве «T-Quantum 2.0» в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) представили 28 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации процессов в вузах. Среди них — ИИ-навигатор для подбора учебных курсов и программ, а также ассистенты для методистов и организаторов проектной деятельности.
В Тюмени разработали ИИ-навигатор для образовательных программ

© Ferra.ru

В пресс-службе вуза сообщили, что в мероприятии участвовали 78 преподавателей, исследователей и руководителей из 44 российских университетов. Задача интенсива — внедрение ИИ-решений в образовательные и административные процессы. Из 28 инициатив 15 дошли до стадии прототипов.

Ключевые разработки включают ИИ-ассистента преподавателя, который автоматизирует подготовку учебных материалов и проверочных заданий. ИИ-помощник методиста снизит нагрузку на сотрудников, отвечающих за образовательные стандарты. Отдельные инструменты созданы для проектирования программ и взаимодействия с индустриальными партнерами. ИИ-навигатор поможет студентам и преподавателям выбирать подходящие курсы, учитывая индивидуальные запросы.

Как отметили в ТюмГУ, обновленная программа «T-Quantum» стала ключевым этапом в трансформации образовательного пространства.