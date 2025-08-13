В Тюмени создадут систему заказа технологий для нефтегазовой отрасли

Опубликовано 13 августа 2025, 16:491 мин.
В Тюмени создадут систему заказа технологий для нефтегазовой отраслиНаучный брокер объединит вузы и компании
Тюменская область планирует создать систему научного брокера для нефтегазового кластера. Эта система позволит компаниям заказывать разработку необходимых технологий у вузов региона. Инициатива будет реализована на базе нового межвузовского кампуса.
Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, система объединит пять ведущих вузов региона. Нефтегазовые компании смогут напрямую заказывать исследования и технологические решения. Это поможет ускорить процесс внедрения инноваций — от идеи до готового продукта.
Новый подход также упростит доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Власти рассчитывают, что тесное взаимодействие науки и бизнеса сделает Тюменскую область более привлекательной для технологического развития.
Тюменский нефтегазовый кластер уже объединяет более 200 участников из 26 регионов России.