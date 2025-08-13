В Тюмени создадут систему заказа технологий для нефтегазовой отрасли

Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, система объединит пять ведущих вузов региона. Нефтегазовые компании смогут напрямую заказывать исследования и технологические решения. Это поможет ускорить процесс внедрения инноваций — от идеи до готового продукта.

Новый подход также упростит доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Власти рассчитывают, что тесное взаимодействие науки и бизнеса сделает Тюменскую область более привлекательной для технологического развития.

Тюменский нефтегазовый кластер уже объединяет более 200 участников из 26 регионов России.