В России
Опубликовано 13 августа 2025, 16:49
1 мин.

В Тюмени создадут систему заказа технологий для нефтегазовой отрасли

Научный брокер объединит вузы и компании
Тюменская область планирует создать систему научного брокера для нефтегазового кластера. Эта система позволит компаниям заказывать разработку необходимых технологий у вузов региона. Инициатива будет реализована на базе нового межвузовского кампуса.
В Тюмени создадут систему заказа технологий для нефтегазовой отрасли

© Ferra.ru

Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, система объединит пять ведущих вузов региона. Нефтегазовые компании смогут напрямую заказывать исследования и технологические решения. Это поможет ускорить процесс внедрения инноваций — от идеи до готового продукта.

Новый подход также упростит доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Власти рассчитывают, что тесное взаимодействие науки и бизнеса сделает Тюменскую область более привлекательной для технологического развития.

Тюменский нефтегазовый кластер уже объединяет более 200 участников из 26 регионов России.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка