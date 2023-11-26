В Тюменской области ИИ займется анализом сердечных болезней

Этот шаг в развитии медицинских технологий был отмечен национальной премией "Лидеры искусственного интеллекта" в специальной категории.

Премия, проведенная в Москве при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева, выделила Тюменскую область за разработку системы поддержки принятия решений в медицине.

Внедрение ИИ значительно снизило уровень риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов региона. Доля пациентов с высокими рисками, не находящихся на медицинском наблюдении, сократилась на 97,6%. Смертность от болезней системы кровообращения также снизилась на 6,1%, отмечено в сообщении.