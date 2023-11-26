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16:58, 26 ноября 2023
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В Тюменской области ИИ займется анализом сердечных болезней

А также региона получи премию за вклад в ИИ

Правительство Тюменской области на своем официальном сайте сообщило, что в девятнадцати медицинских учреждениях региона появилась система поддержки врачей для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, пишет РИА Новости.

В Тюменской области ИИ займется анализом сердечных болезней

© Ferra.ru

Этот шаг в развитии медицинских технологий был отмечен национальной премией "Лидеры искусственного интеллекта" в специальной категории.

Премия, проведенная в Москве при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры РФ Максута Шадаева, выделила Тюменскую область за разработку системы поддержки принятия решений в медицине.

Внедрение ИИ значительно снизило уровень риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов региона. Доля пациентов с высокими рисками, не находящихся на медицинском наблюдении, сократилась на 97,6%. Смертность от болезней системы кровообращения также снизилась на 6,1%, отмечено в сообщении.

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