В Тюменском университете открылась лаборатория клеточной инженерии

Основные направления работы лаборатории — это создание биологически активных белков для лечения онкологических заболеваний и орфанных заболеваний, а также использование клеточной инженерии для создания клеток-суперпродуцентов. Ректор университета Иван Петров отметил, что такие исследования являются важным шагом в развитии биотехнологий как в университете, так и в Тюменской области в целом.

В лаборатории уже реализуется проект «Биотехфарма», направленный на получение биологически полноценных белков из клеток моркови и шпината. Эти белки помогут восстановить пациентов после химиотерапевтического лечения, восполнив дефицит незаменимых аминокислот. В будущем планируется разработать удобные лекарственные формы, которые позволят аминокислотам поступать непосредственно в органы и ткани пациентов.

Магистранты Тюменского медицинского университета, обучающиеся по программе «Биотехнология», будут проходить стажировки в лаборатории и на базе биотехнологической компании «Биокад» в Санкт-Петербурге, что обеспечит им практические навыки в этой высокотехнологичной области.