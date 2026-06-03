В ТюмГУ запустили измерения парниковых газов на карбоновом полигоне

По словам руководителя группы по изучению баланса углерода, директора НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрея Соромотина, ключевым элементом стала 43-метровая вышка, на которой установлено оборудование для прямых замеров над пологом леса. Приборы фиксируют обмен климатически активными газами между природной средой и атмосферой, позволяя определить, является ли территория источником выбросов или поглотителем углерода.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук добавил, что на полигоне также ведется непрерывный мониторинг потоков газов над лесом и поверхностью озера. Это дает возможность сопоставлять данные и получать более полную картину углеродного баланса региона.

Проект реализуется в рамках программы карбоновых полигонов и госзадания Минобрнауки РФ по изучению изменений углеродного обмена в лесоболотных экосистемах FEWZ-2024 0016.