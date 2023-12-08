В Удмуртии будут выявлять пожары в лесах с помощью ИИ

Эти камеры будут установлены на вышках сотовых операторов и способны охватывать до 200 тысяч гектаров территории. Полученные данные будут передаваться на сервер для анализа, позволяя выявить малейшие изменения в изображении. При обнаружении дыма информация будет направлена на диспетчерский пункт.

Семенов подчеркнул, что благодаря таким инновациям ликвидировано 98% очагов возгорания в лесах за первые сутки. Площадь лесных пожаров в регионе на 140 раз меньше, чем в среднем по России. Объединение работы беспилотников и высокоразрешенных камер поможет в усилении контроля за лесными территориями и борьбе с пожарами.