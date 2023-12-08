В Удмуртии будут выявлять пожары в лесах с помощью ИИ

В Удмуртии будут выявлять пожары в лесах с помощью ИИКамеры будут установлены в 11 точках
Председатель правительства Удмуртии, Ярослав Семенов, в своем Telegram - канале объявил о запуске новой системы "Лесохранитель", использующей искусственный интеллект для обнаружения лесных пожаров. Камеры высокого разрешения будут установлены в 11 лесистых районах, предоставляя постоянный визуальный контроль, пишет ТАСС.
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Эти камеры будут установлены на вышках сотовых операторов и способны охватывать до 200 тысяч гектаров территории. Полученные данные будут передаваться на сервер для анализа, позволяя выявить малейшие изменения в изображении. При обнаружении дыма информация будет направлена на диспетчерский пункт.
Семенов подчеркнул, что благодаря таким инновациям ликвидировано 98% очагов возгорания в лесах за первые сутки. Площадь лесных пожаров в регионе на 140 раз меньше, чем в среднем по России. Объединение работы беспилотников и высокоразрешенных камер поможет в усилении контроля за лесными территориями и борьбе с пожарами.