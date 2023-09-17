В Уфе открылся первый международный геологический чемпионат "ГеоВызов"В чемпионате принимают участие команды из России и Казахстана
Федерального агентство по недропользованию (Роснедра) в своем Telegram-канале написало, что в Уфе открылся первый международный геологический чемпионат "ГеоВызов".
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В чемпионате принимают 20 команд из России и Казахстана. Открывал мероприятие глава агентства Евгения Петрова.
Сегодня мы все собрались в самом сердце Республики Башкортостан, в регионе нашей великой страны, который славится своим гостеприимством, природными богатствами и уникальностью геологических разрезов. Я от всей души благодарю коллег из республики за поддержку нашего первого чемпионата, вклад в реализацию отраслевой молодежной политики и, конечно, в воспитание будущих специалистов для стратегической отрасли российской экономики - недропользования.
Евгений Петров с надеждой отметил, что в дальнейшем команд из других стран станет больше и участники смогут обмениваться знаниями по изучению нашей планеты друг с другом.