В Уфе открылся первый международный геологический чемпионат "ГеоВызов"

Сегодня мы все собрались в самом сердце Республики Башкортостан, в регионе нашей великой страны, который славится своим гостеприимством, природными богатствами и уникальностью геологических разрезов. Я от всей души благодарю коллег из республики за поддержку нашего первого чемпионата, вклад в реализацию отраслевой молодежной политики и, конечно, в воспитание будущих специалистов для стратегической отрасли российской экономики - недропользования.