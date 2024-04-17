В Уфе появится биолаборатория для исследования инфекций

Опубликовано 17 апреля 2024, 10:13
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В Уфе появится биолаборатория для исследования инфекцийВ этом году начнется строительство
В конце 2024 года в Уфе начнется строительство биолаборатории для оперативного изучения опасных инфекций. Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артем Ковшов. По его словам, лаборатория будет построена с использованием монолитного железобетонного каркаса и оснащена всем необходимым оборудованием для расшифровки инфекций в течение 24 часов.
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Здание будет оборудовано лифтами и предусмотрит возможность проведения микробиологических исследований. Перед началом строительства уже получены все разрешительные документы, а также выполнены изыскательные работы, добавил Артем Ковшов.
Строительство биолаборатории в Уфе станет частью федерального проекта «Санитарный щит», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По мере его реализации подобные объекты появятся еще в девяти регионах страны.