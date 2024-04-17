В Уфе появится биолаборатория для исследования инфекций

Здание будет оборудовано лифтами и предусмотрит возможность проведения микробиологических исследований. Перед началом строительства уже получены все разрешительные документы, а также выполнены изыскательные работы, добавил Артем Ковшов.

Строительство биолаборатории в Уфе станет частью федерального проекта «Санитарный щит», инициированного президентом России Владимиром Путиным. По мере его реализации подобные объекты появятся еще в девяти регионах страны.