В Уфе создали электромеханический модуль для грузовиков

Преобразователь генерирует 70 кВт электроэнергии. Для сравнения, применяемые сейчас в автомобилях генераторы выдают около 7кВт. Расчетная эффективность устройства достигает 95 процентов. Внедрение модуля позволит экономить от 5 до 7 процентов топлива за счет функции рекуперации.

Разработка открывает возможности для создания гибридных силовых агрегатов грузовиков. Медленное маневрирование без запуска двигателя снижает расход топлива. Проект реализован Передовой инженерной школой «Моторы будущего» УУНиТ.