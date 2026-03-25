В Уфе создали электромеханический модуль для грузовиков

Опубликовано 25 марта 2026, 22:071 мин.
В Уфе создали электромеханический модуль для грузовиковРазработка позволяет маневрировать на электротяге
В пресс-службе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) сообщили, что ученые вуза разработали интегрированный электромеханический преобразователь для грузовых автомобилей. Устройство объединяет функции стартера и генератора, позволяя маневрировать на ровной поверхности без запуска двигателя внутреннего сгорания. Разработка выполнена полностью на отечественной компонентной базе.
Преобразователь генерирует 70 кВт электроэнергии. Для сравнения, применяемые сейчас в автомобилях генераторы выдают около 7кВт. Расчетная эффективность устройства достигает 95 процентов. Внедрение модуля позволит экономить от 5 до 7 процентов топлива за счет функции рекуперации.
Разработка открывает возможности для создания гибридных силовых агрегатов грузовиков. Медленное маневрирование без запуска двигателя снижает расход топлива. Проект реализован Передовой инженерной школой «Моторы будущего» УУНиТ.