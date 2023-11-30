В Ульяновске будут производить компоненты безопасности для автомобилей

Глава региона заключил соглашение с Михаилом Нога, генеральным директором компании "Компоненты системы безопасности", о создании предприятия, специализирующегося на производстве подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления для систем безопасности автомобилей.

Этот проект будет создавать значительное количество рабочих мест – около 200. Планируется, что будущее производство получит статус регионального инвестиционного проекта, что обеспечит ему различные льготы и ускорит процесс его реализации.