В Ульяновске будут производить компоненты безопасности для автомобилей

В Ульяновске будут производить компоненты безопасности для автомобилейБудет вложено 1,5 миллиарда рублей инвестиций
Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, в своем Telegram - канале объявил о важном инвестиционном соглашении, направленном на развитие производства компонентов безопасности для автомобилей. Инвестор вложит 1,5 миллиарда рублей в новое производство, расположенное на территории индустриального парка "УАЗ", пишет РИА Новости.
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Глава региона заключил соглашение с Михаилом Нога, генеральным директором компании "Компоненты системы безопасности", о создании предприятия, специализирующегося на производстве подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления для систем безопасности автомобилей.
Этот проект будет создавать значительное количество рабочих мест – около 200. Планируется, что будущее производство получит статус регионального инвестиционного проекта, что обеспечит ему различные льготы и ускорит процесс его реализации.