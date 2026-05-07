В Университете Иннополис создали ИИ для анализа горных пород по фото

В пресс-службе вуза отметили, что разработка создана в Центре индустриальных и промышленных решений и основана на двухступенчатой системе обработки изображений с использованием глубоких нейронных сетей. Она снижает число ошибок, связанных с трещинами, возникающими при извлечении образцов.

По данным разработчиков, точность классификации достигает совпадения с результатами опытного геолога примерно в 7 из 10 случаев. При этом система формирует цифровой профиль каждой секции керна с характеристиками структуры, цвета и глубины.

ИИ может применяться в геологоразведке, добыче полезных ископаемых и строительстве для ускорения анализа и повышения его объективности, добавили в пресс-службе.