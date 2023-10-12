В университете Якутии будут обучать информационной безопасности

Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета ведет работу для лицензирования направления подготовки "Информационная безопасность автоматизированных систем" для набора студентов в 2024-2025 учебном году. Предполагается очное обучение в течение пяти лет по программе специалитета.