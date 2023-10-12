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20:33, 12 октября 2023
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В университете Якутии будут обучать информационной безопасности

В новом учебного года

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова сообщили, что будет открыто новое учебное направление информационной безопасности, пишет ТАСС.

В университете Якутии будут обучать информационной безопасности

© Ferra

Обучение по новому направлению начнется в 2024-2025 учебном году и будет готовить специалистов в сфере информационной безопасности.

Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета ведет работу для лицензирования направления подготовки "Информационная безопасность автоматизированных систем" для набора студентов в 2024-2025 учебном году. Предполагается очное обучение в течение пяти лет по программе специалитета.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Сейчас происходит разработка профессиональной образовательной программы, формированием состава преподавателей и организацией материально-технического обеспечения.

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