В Уральском университете будут готовить специалистов по ИИ

Опубликовано 13 мая 2024, 19:44
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В Уральском университете будут готовить специалистов по ИИНа первый курс привлекут более 100 человек
Уральский федеральный университет (УрФУ) вводит новую образовательную программу «Прикладной искусственный интеллект» с целью подготовки специалистов для различных сфер, включая государственный сектор и медицину. Студенты будут обучаться разработке IT-решений для реальных оборудования, процессов и технологий.
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Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, Илья Обабков, сообщил, что новая программа бакалавриата сосредоточится на прикладных аспектах искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено оценке эффективности IT-решений в различных отраслях.
Студенты с первого курса будут вовлечены в проектную деятельность, в том числе в области государственного управления и медицины. Основным направлением их работы станет оценка эффекта от применения новых IT- и ИИ-технологий.
Планируется привлечь более 100 студентов на первый курс.