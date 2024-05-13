В Уральском университете будут готовить специалистов по ИИ

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, Илья Обабков, сообщил, что новая программа бакалавриата сосредоточится на прикладных аспектах искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено оценке эффективности IT-решений в различных отраслях.

Студенты с первого курса будут вовлечены в проектную деятельность, в том числе в области государственного управления и медицины. Основным направлением их работы станет оценка эффекта от применения новых IT- и ИИ-технологий.

Планируется привлечь более 100 студентов на первый курс.