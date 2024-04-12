В Уральском университете откроют центр радиоэлектроники для обучения школьников

Центр предоставит возможность изучения практических аспектов радиотехники, включая создание различных приборов и устройств. Оснащенный современной инфраструктурой и 3D-принтерами, он позволит учащимся освоить основы радиоинженерии, монтажа и пайки электроники.

Генеральный директор НПОА, Михаил Изюмов, подчеркнул важность привлечения школьников к радиоэлектронике в контексте разработки будущих ракетно-космических систем. Ожидается, что совместный проект с УрФУ привлечет более 30 новых специалистов ежегодно.

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, Илья Обабков, отметил, что сотрудничество с партнерами и создание совместных образовательных центров являются важными шагами в развитии исследовательской и образовательной деятельности. Новый центр продолжит развитие идеи образовательного центра «Космопорт» и дополнит работу уже существующей лаборатории FixItLab на базе УрФУ.