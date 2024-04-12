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Опубликовано 12 апреля 2024, 20:03
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В Уральском университете откроют центр радиоэлектроники для обучения школьников

И студентов
Уральский федеральный университет (УрФУ) и научно-производственное объединение «автоматики» (НПОА) совместно запустят центр радиоэлектронных систем. На базе технической лаборатории «Космопорт» НПОА будут проводиться бесплатные занятия по радиотехнике для школьников и студентов.
В Уральском университете откроют центр радиоэлектроники для обучения школьников

© Ferra.ru

Центр предоставит возможность изучения практических аспектов радиотехники, включая создание различных приборов и устройств. Оснащенный современной инфраструктурой и 3D-принтерами, он позволит учащимся освоить основы радиоинженерии, монтажа и пайки электроники.

Генеральный директор НПОА, Михаил Изюмов, подчеркнул важность привлечения школьников к радиоэлектронике в контексте разработки будущих ракетно-космических систем. Ожидается, что совместный проект с УрФУ привлечет более 30 новых специалистов ежегодно.

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, Илья Обабков, отметил, что сотрудничество с партнерами и создание совместных образовательных центров являются важными шагами в развитии исследовательской и образовательной деятельности. Новый центр продолжит развитие идеи образовательного центра «Космопорт» и дополнит работу уже существующей лаборатории FixItLab на базе УрФУ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#электроника