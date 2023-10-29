В Великом Новгороде будет ежегодно проводиться чемпионат высоких технологий

В Великом Новгороде будет ежегодно проводиться чемпионат высоких технологийВ этом году мероприятие получило высокую оценку
Министр просвещения России, Сергей Кравцов, совместно с губернатором Новгородской области, Андреем Никитиным, провел встречу с волонтерами и организаторами первого Чемпионата высоких технологий и отметили, что мероприятие будет проходить ежегодно, пишет РИА Новости.
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Мероприятие, проходившее с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде, было высоко оценено за свою организацию.
Чемпионат высоких технологий прошел на достойном организационном уровне. Хотел бы вас всех за это поблагодарить. Мы приняли решение, что этот чемпионат будет проходить ежегодно в Великом Новгороде. Очень важно сопровождать победителей на их профессиональном пути, а новые компетенции, которые были представлены, необходимо внедрять в практику. Так как чемпионат проводится по передовым технологиям, необходимо определить, какие в следующем году новые направления и специальности в сфере среднего профессионального образования будут представлены в Великом Новгороде. Мы должны идти на шаг впереди и определять зону ближайшего развития специальностей СПО.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также выразил слова благодарности организаторам и волонтерам чемпионата, подчеркнув важность продолжения мероприятия в следующем году.