В Великом Новгороде будет ежегодно проводиться чемпионат высоких технологий

Чемпионат высоких технологий прошел на достойном организационном уровне. Хотел бы вас всех за это поблагодарить. Мы приняли решение, что этот чемпионат будет проходить ежегодно в Великом Новгороде. Очень важно сопровождать победителей на их профессиональном пути, а новые компетенции, которые были представлены, необходимо внедрять в практику. Так как чемпионат проводится по передовым технологиям, необходимо определить, какие в следующем году новые направления и специальности в сфере среднего профессионального образования будут представлены в Великом Новгороде. Мы должны идти на шаг впереди и определять зону ближайшего развития специальностей СПО.