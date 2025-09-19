В России
Опубликовано 19 сентября 2025, 20:46
1 мин.

В Великом Новгороде открылась лаборатория мирового уровня по ИИ и робототехнике

Студенты смогут изучать искусственный интеллект и автономные системы
На базе кампуса «Школы 21» в Великом Новгороде начала работу современная технологическая лаборатория, посвящённая искусственному интеллекту (ИИ), компьютерному зрению и автономным системам. Она открыта в рамках Чемпионата высоких технологий при поддержке Сбера и станет центром подготовки специалистов по новым технологическим направлениям.
Лаборатория оснащена мощной рабочей станцией для нейросетей, способной развёртывать модели до 14 млрд параметров. Здесь студенты и школьники смогут проводить эксперименты с LLM, RAG, агентными системами и голосовыми ассистентами. В образовательных и исследовательских комплексах лаборатории моделируются задачи беспилотных автомобилей, разрабатываются алгоритмы движения по маршруту, включая следование за объектом и навигацию в ограниченных пространствах.

Кроме того, лаборатория предлагает бионическую платформу для изучения кинематики и динамики роботов, работы с контактами опоры и планирования траекторий. Студенты осваивают компьютерное зрение, 3D-восприятие, трекинг объектов и работу с облаками точек, а также получают навыки в распределённых вычислениях и навигации.